Евгения Медведева: «Моя последняя диета была такая: я не ела сахар целый месяц, потому что мне в какой-то момент стало от него плохо»

Двукратная чемпионка мира рассказала о диете, которой придерживалась.

«Моя последняя диета была такая: я не ела сахар целый месяц, потому что мне в какой-то момент стало от него плохо, и я плохо себя чувствовала.

Но потом я приехала в Карелию, здесь много нервов, много физических нагрузок, съемок. И меня вдруг стали кормить шоколадками и чипсами, вот этим всяким непотребством. И так вот я сдалась.

Поэтому я возвращаюсь в Москву и снова ограничиваю сахар, потому что я так намного лучше себя чувствую.

Девочки, рассказывайте: что вы кушаете, что вы не кушаете? Какие ваши guilty pleasures?» – сказала Медведева.