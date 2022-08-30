Егор Базин: «Чайковская зарядила нас эмоциями, поработала над некоторыми элементами, сказала, что мы очень выросли за межсезонье»

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, рассказал о прогрессе дуэта в межсезонье.

«Две пары из нашей группы участвовали в юниорских контрольных прокатах. Штаб был задействован, плюс нам хотелось показать свои танцы, чтобы получить корректировки до наших прокатов (взрослой сборной России – Sports.ru).

Федерация разрешила нам присоединиться к сбору в Новогорске, там уже приходили судьи, Елена Анатольевна (Чайковская) тоже была, мы показали ей оба танца, узнали, что нужно доработать.

Она зарядила нас своими эмоциями, поработала над некоторыми элементами, сказала, что мы оставили приятное впечатление и очень выросли за межсезонье.

Дальше предстоит еще большая работа, но мы заряжены и готовы улучшаться», – заявил Базин.

«Мы хотели показать нечто кардинально отличное от прошлых программ, поэтому ушли в идею «танец как искусство». Худайбердиева и Базин о произвольном танце