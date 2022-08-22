«Мы хотели показать нечто кардинально отличное от прошлых программ, поэтому ушли в идею «танец как искусство». Худайбердиева и Базин о произвольном танце

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о своем новом произвольном танце.

Сообщалось, что в новом сезоне дуэт будет выступать под песню Eurythmics – Sweet Dreams.

«Чуть позже я подобрал вторую часть, которая идеально вписалась в программу. Мы ее в шутку называем «лягушонок», потому что на заставке альбома стоит лягушка. Лиза скомпоновала всю композицию.

В этом танце мы решили показать внутреннее чувство музыки и потом раскат, символизирующий отношения двух людей. Главная цель – необычный для нас стиль, без глубокого смысла.

Я еще ни один сезон не начинал в таком бодром состоянии. Все отлично, на душе умиротворение. Впервые получаю удовольствие от всего, а не только на мотивации держусь. Недавно вот шпагат получился, и я счастлив», – рассказал Базин.

«Мы хотели показать нечто кардинально отличное от наших прошлых программ, поэтому ушли в идею «танец как искусство». То есть каждый танец – это красота, линейность движений.

Несмотря на международную ситуацию, мне сейчас легче начинать сезон. Имею в виду именно наш с Егором тандем. Два года назад столько было переживаний и неопределенности в пандемию, затем перед Олимпиадой.

А сегодня меньше груз ответственности. Плюс очень нравятся программы, которые мы каждый день совершенствуем», – сказала Худайбердиева.