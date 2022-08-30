«Итальянского в Дарике – только часть родословной. А так он чисто русский». Первый канал показал видео о подготовке дуэта Хавронина – Чиризано

Первый канал показал видео о тренировках танцевального дуэта – в группе .

«Мне кажется, итальянского в Дарике – только часть родословной. А так он чисто русский, это неплохо, у него менталитет совпадает с моим, и от этого у нас нет каких-то разногласий, явных споров.

А так в целом Дарик спокойный, сдержанный, понимающий, веселый», – сказала Хавронина о партнере.

«Мне очень нравится ее характер, даже если мы не можем договориться, мы очень быстро находим общий язык и понимаем, как нам двигаться в той или иной задаче, чтобы все было хорошо вместе», – добавил Чиризано.

«Оттачиваем новые программы, накатываем все. Все идет очень хорошо.

Будем удивлять новыми постановками, знакомить себя со зрителем, потому что мы переходим во взрослые, и уже большое количество людей смотрит. Хотим показать себя красиво, хорошо, как взрослую пару.

Конечно, хочется добиться самых высоких результатов. Но сейчас мы движемся ровно, ставим серьезные цели за сезон, чтобы показать себя, утвердить свое место.

Все равно всегда стремишься к тому, чтобы быть самым лучшим, самым сильным», – сказала Хавронина.