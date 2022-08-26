Даниелян о переходе к Рукавицыну: «Настал момент что-то поменять в спортивной жизни. Так подсказывают мои сердце и мозг»

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Серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян прокомментировал свой уход от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

«В данном посте я бы хотел выразить свою благодарность команде, которая на протяжении многих лет вела меня в спорте. Елена Германовна, Ирина Анваровна, Марина Леонидовна, Александр Сергеевич, Максим Игоревич, Евгения Эдуардовна – спасибо вам за все! За ваш труд, работу, терпение, помощь, веру... Можно перечислять много, я никогда не забуду и буду благодарен всегда!

Из обычного мальчишки из региона вы помогли мне достичь серебра чемпионата Европы, России, юниорского чемпионата мира и многих других, не менее важных для меня высот. Не бросали в трудные и сложные периоды, помогали... Я бесконечно это буду ценить. Спасибо.

Но настал момент что-то поменять в спортивной жизни. Так подсказывают мои сердце и мозг. Я принял разумное, взвешенное решение – продолжать свою карьеру под руководством Рукавицына Евгения Владимировича», – написал Даниелян в телеграм-канале.

Елена Буянова: «Сегодня Даниелян пришел к нам и поставил перед фактом: хочу поменять свою жизнь, надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь»

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