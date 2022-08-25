Роднина о фильме про себя: «Прочитала сценарий полгода назад. Есть ли там выдуманные истории? Конечно, есть расхождения с жизнью»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что о ней снимут биографический фильм.

«Я прочитала сценарий полгода назад. И пока вам ничего не могу сказать: ни дату выхода картины, ни другие моменты. И хочу подчеркнуть, что для меня очень важно, чтобы фильм понравился мне. Потому что те фильмы о спортсменах, которые снимались до, мне не нравились.

Есть ли в сценарии выдуманные истории? Конечно, есть расхождения с жизнью. Это же художественный фильм. И еще раз повторюсь: мне очень важно, чтобы картина мне понравилась. Надеюсь, все будет хорошо», – сказала Роднина.

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