Валиева о Загитовой: «Мы хорошо общаемся, но дружбой это назвать нельзя. Очень уважаю Алину, она для меня настоящий пример и кумир в спорте»

Российская фигуристка рассказала об отношениях с , а также о том, кто является для нее самым близким человеком.

– Как началась ваша дружба с Алиной Загитовой и что она для вас значит? Вы обе родились под знаком Тельца – как считаете, у вас есть общие черты характера?

– То, что мы обе Тельцы, я, конечно, знаю. Про общие черты характера у нас с Алиной я не задумывалась – со стороны должно быть виднее.

А про дружбу странный вопрос... Мы с Алиной хорошо общаемся, но дружбой это, мне кажется, назвать нельзя. Я Алину очень уважаю, она для меня настоящий пример и кумир в спорте.

– Насколько для вас важна дружба в принципе?

– Дружба важна для любого человека. Без друзей трудно представить свою жизнь.

– Кто для вас самый близкий человек, с которым вы готовы всем поделиться?

– Самый-самый близкий человек — это, конечно, мама. С ней я могу и готова поделиться всем на свете. Мама рядом со мной 24 часа в сутки, она помогает мне всегда и во всем, – сказала Валиева.