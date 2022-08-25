Камила Валиева: «Способность побеждать – это талант. Можно обладать природными задатками и огромным упорством, но в решающий момент не суметь это использовать»

Российская фигуристка рассказала, как относится к победам и поражениям, а также о том, как готовится к выходу на лед.

– Как думаете, способность побеждать – это талант?

– Да, способность побеждать я считаю талантом. Можно обладать природными задатками и огромным упорством, но в решающий момент не суметь все это использовать.

– А вы согласны с тем, что умение выигрывать важно не меньше умения проигрывать? И как вы преодолеваете поражения?

– Выигрывать очень приятно, ты чувствуешь себя абсолютно счастливой в эти моменты. Проигрывать обидно, но без падений не бывает взлетов.

Преодолеваю поражения просто – усердно тренируюсь и говорю себе, что у меня все обязательно получится.

– У вас есть какие-то приметы, суеверия? Как проходят ваши последние минуты перед выходом на лед перед важным выступлением?

– Перед выходом на лед на соревнованиях я обычно слушаю музыку, стараюсь не смотреть выступления соперниц, а сосредоточиться на своей программе.

Приметы у меня, конечно, есть, но рассказывать о них сейчас не буду. Может быть, после завершения карьеры раскрою свои секреты, – сказала Валиева.

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу