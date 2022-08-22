Навка о поездке в Турцию: «Благодаря русским туристам, наблюдаю позитивную динамику в развитии»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о путешествии в Турцию.

«Кто со мной давно, тот знает, что в путешествиях я люблю узнавать что-то новое и интересное. Приезжая в разные города я стараюсь познакомиться с культурой региона как современной, так и древней. Всегда стараюсь делиться с вами любопытной информацией.

Так и в этот раз, находясь на берегу Эгейского моря со стороны турецкого побережья, я окунулась в культуру народов, которые когда-то населяли этот регион. А это: лидийцы, фригийцы, спартанцы, персы, македонцы, римляне, византийцы и греки.

Это невероятно здорово, что находясь на территории одного государства, можно познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов. Нам ли с вами об этом не знать? Согласны? Нравится узнавать что-то новое?

P. S. Часто бываю в Турции и по работе, и с туристическим целями. Хочу отметить, что благодаря русским туристам, наблюдаю позитивную динамику в развитии. Как в сервисе, так и в вариантах отдыха. Становится интереснее, вкуснее, разнообразнее», – написала Навка в соцсети.