Илья Авербух: «Убежден, что российским ледовым шоу не существует равных в мире по всему сочетанию, по инвестициям, технологиям»

Хореограф и продюсер рассказал, как санкции повлияли на индустрию ледовых шоу в России.

– Вы говорили, что ваша индустрия столкнулась с большими проблемами во время ковида. Сейчас новая проблема – санкции. С чем для вас справиться сложнее?

– Мы находимся в сложном периоде турбулентности, это понятно. Период ковида переживался очень тяжело, сейчас, правда, кажется, что это уже было очень давно. Действительно, для индустрии это был очень серьезный удар.

Сейчас как таковые санкции меня касаются, как и всех граждан касаются. С точки зрения именно ледовой шоу-индустрии, наверное, это не так сильно касается, потому что объективно мы все не очень много гастролировали за рубежом, и сказать, что ряд зарубежных гастролей был для нас каким-то жизненно важным – нельзя.

Мы все были ориентированы всегда на российский рынок, на российского зрителя. Но, конечно, это всех нас объединяет, и надо работать и, работая, создавать лучшее в мире и этим самым отвечать на все санкции.

Я абсолютно убежден, что российским ледовым шоу равных в мире не существует по всему сочетанию, по инвестициям, которые вкладываются в ледовые шоу, технологиям. И я говорю не только о своих шоу, я говорю и о шоу в первую очередь Тани Навки, Жени Плющенко – о трех ведущих ледовых шоу нашей страны.

На Западе есть несколько проектов сопоставимых, например, Art On Ice, но я не знаю, продолжают ли они жить. В основном мы все уже давно ушли вперед. Здесь, в фигурном катании, как в любительском, так и в профессиональном, мы точно стоим впереди планеты всей.

– Гораздо большие проблемы сейчас у спортсменов из-за недопуска на турниры. Шоу остаются для них одним из немногих способов для заработка. Вы почувствовали особенный энтузиазм у них к шоу после введения санкций?

– Я думаю, что шоу – это, конечно, большая поддержка ребятам и с точки зрения мотивации продолжать работать, и с точки зрения ощущения любви зрителей, и с точки зрения материальной.

Фигуристы всегда были счастливы кататься в шоу – это была дополнительная история. Сейчас ледовые шоу имеют еще и социальный характер с точки зрения поддерживания наших чемпионов.

Поэтому в моем шоу «Чемпионы», которое проходило в Сочи, такое количество спортсменов-любителей, среди которых были Марк Кондратюк, Александра Степанова – Иван Букин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Аня Щербакова и Дима Алиев.

Я стараюсь по максимуму поддерживать молодую нашу команду, при этом сохраняя свой состав участников великих чемпионов – Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину, Оксану Домнину и многих других.

Часть сборной катается у Тани Навки, но у меня, наверное, большая часть сборной. Я стараюсь максимально поддерживать ребят, приглашаю их и тем самым даю возможность выступать и зарабатывать, – сказал Авербух.