Журанков о спортивном долголетии Туктамышевой: «Достичь такой позиции могут единицы. Они уже вне привычных рамок, как Бьорндален в биатлоне»

Комментатор Андрей Журанков сравнил чемпионку мира-2015 по фигурному катанию с восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону Уле Эйнаром Бьорндаленом.

«Лиза – тот человек, который этим летом вызывает особые эмоции. Она будто поднялась на другой уровень осмысления жизни и фигурного катания. Для себя все решила, и кажется логичным, что она продолжила. Лиза катается для себя. Может, для Алексея Николаевича Мишина, болельщиков.

У меня ассоциация с . Достичь в спорте такой позиции могут единицы. Они уже вне привычных рамок, как Бьорндален в биатлоне или британский прыгун Гарри Хант, который взял французское гражданство и вернулся из хай-дайвинга в классические прыжки в воду. Она просто может сказать: «Я – Лиза Туктамышева, и я такая», – сказал Журанков.