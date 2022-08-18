Олимпийская чемпионка рассказала, как прошла ее операция.

У фигуристки был разрыв заднего рога мениска. Ее оперировали в Германии.

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что все прошло успешно.

Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моем здоровье», – сказала Щербакова.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц