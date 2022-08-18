Анна Щербакова: «Врачи говорят, что операция прошла успешно. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал»

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как прошла ее операция. 

У фигуристки был разрыв заднего рога мениска. Ее оперировали в Германии. 

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что все прошло успешно.

Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моем здоровье», – сказала Щербакова. 

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц

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