Константинова о завершении карьеры: «Я предпочла бы лично дать официальное заявление. Я с этим не спешу, но и никого не обманываю»

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала информацию о завершении карьеры.

Ранее тренер Константиновой Виктория Буцаева сообщила, что спортсменка прервала выступления.

«Дорогие друзья и болельщики. Что касается завершения или продолжения моей карьеры фигуристки. Наверное, всем все уже понятно. Но, конечно, я предпочла бы лично дать официальное заявление.

Я с этим не спешу, но и никого не обманываю. Какой смысл говорить о завершении, или продолжении карьеры сейчас, если я не выступала больше года? Ближайшее время и не буду.

Все зависит от моего здоровья и моей физической формы. На основе этого и будут и дальнейшие решения, и заявления. Всем спасибо», – написала фигуристка в соцсети.

Константиновой 22 года, она серебряный призер этапа Гран-при Rostelecom Cup, бронзовый призер Универсиады-2019. На чемпионате Европы-2019 заняла 4-е место.