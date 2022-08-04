Кадырова об отстранении российских фигуристов: «Во всем надо находить плюсы. У наших болельщиков появится возможность чаще видеть своих кумиров»

Российская пара и Валерий Колесов рассказала о тренировках у Тамары Москвиной и задачах на следующий сезон.

– Валера, ты сам из Петербурга, но «Клуб Тамары Москвиной» для тебя новая школа. Каковы первые впечатления?

Колесов: На самом деле я рад оказаться в этой школе, потому что здесь работают профессионалы очень высокого уровня. Об этом говорят и результаты ребят. Конечно, это совсем другой уровень. Здесь нельзя давать слабину, лодырничать, халявить. Да и не получится это делать.

До отъезда в Сочи я тренировался в Питере, в группе Великовых, но знал, что у Тамары Николаевны очень сильные спортсмены. У меня действительно было желание работать здесь. И я рад, что вернулся в свой родной город. Мне это сильно помогает.

Кадырова: Вся работа в нашей группе построена так, что выходишь на лед и от начала до конца тренировки постоянно чем-то занимаешься. Не бывает такого, что сделал элемент и перерыв – все все время в работе.

Как говорит Тамара Николаевна, она никого не заставляет что-то делать, потому что если человек хочет, он идет и работает. Без всякого. Поэтому когда приходишь в эту группу, то понимаешь, что это другой уровень – это не просто желание кататься, это не развлечение, не хобби, а твоя работа. Профессиональная. И ты выходишь на лед и осознаешь, что самому нужно усердно работать.

– К тому же рядом с вами на льду сильные пары – Настя Мишина с Сашей Галлямовым, Саша Бойкова с Димой Козловским…

Кадырова: Это очень подстегивает, заставляет все делать лучше и лучше, потому что когда видишь, что кто-то делает лучше, то возникает понятное желание тянуться и улучшаться.

Колесов: Когда мы только начинали, и я был не совсем в форме, то было немного непривычно, особенно, когда через неделю все ребята вышли на лед. Они вернулись с Олимпиады, и были такие уверенные в себе. И у меня сразу мелькнула мысль, что я тоже должен хорошо кататься.

– Какие задачи вы ставите в дебютном сезоне?

Колесов: Показать наш максимум, но для начала его узнать, потому что тренировки – одно, соревнования – другое, и нужно выдавать чистые прокаты, чтобы самим понимать, на что мы способны.

– Как влияет на вас ситуация в мире? Или как новую пару, которая должна начинать соревноваться на внутренних стартах, вас это не сильно касается?

Кадырова: Пока это нас не сильно касается, но все равно хочется, чтобы были и международные старты, так как это другой уровень, да и международный рейтинг надо зарабатывать.

Колесов: В связи с неучастием российских фигуристов в международных стартах есть определенные ограничения, нет полной свободы, но это не отменяет нашего стремления, желания и мотивации продолжать.

Недавно мы были на прокатах в Игоре, под Питером, где собралось много зрителей. И вот когда люди приходят, смотрят и поддерживают спортсменов – это очень подстегивает и дает силы и мотивацию продолжать и улучшаться. Хорошо, что наша федерация проводит много соревнований.

Кадырова: И делает все возможное, чтобы наши фигуристы имели возможность соревноваться и выступать.

Колесов: Думаю, в следующем сезоне российские старты – наши Гран-при будут организованы более масштабно, будут проводиться в крупных городах и трибуны дворцов будут заполнены зрителями.

Кадырова: Во всем надо находить свои плюсы. Да, мы не сможем пока участвовать в международных стартах, но зато у наших болельщиков появится возможность чаще видеть своих кумиров. В прошлые годы наши ведущие спортсмены выезжали на этапы Гран-при, а сейчас многие будут выступать на наших турнирах, и зрители увидят их не по ТВ, а вживую.