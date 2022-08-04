Жулин о потере квот: «Для начала нужно, чтобы нас вернули. На это уйдет пара лет, плюс еще несколько лет, чтобы вернуть позиции. Ситуация плохая»

Теги сборная России ISU Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Россия потеряет целое поколение фигуристов из-за решений Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что российская команда потеряла максимальную квоту на чемпионат мира в будущем сезоне.

«Да, действительно можно сказать что мы потеряли целое поколение талантливых фигуристок из-за действий ISU.

Возможно ли будет в дальнейшем вернуть максимальную квоту? Так скажу, для начала нам нужно, чтобы нас вернули. А на это уйдет пара лет, плюс еще несколько лет, чтобы вернуть позиции. Ситуация плохая», – сказал Жулин.

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