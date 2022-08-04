Бутырская о квотах на ЧМ: «На Россию ополчились все. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно»

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская назвала трагедией сокращение российских квот на чемпионат мира.

Ранее стало известно, что на следующем ЧМ за Россию сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.

«Давайте начнем с того, что наших спортсменов изначально несправедливо отстранили практически от всех международных соревнований. Фигуристам же не позволили участвовать в [предыдущем] ЧМ. На Россию ополчились все. Ну и разумеется, после недавнего первенства планеты многие остались довольны, что в отсутствие наших звезд взяли награды, о которых и мечтать не могли.

Мы понимаем, как это все несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем возмутиться, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», – заявила Бутырская.

«Для наших девочек это, конечно, маленькая трагедия. Получается, только одна из них получит возможность принять участие в первенстве планеты. С другой стороны, ввели возрастной ценз, поэтому у них еще будет возможность проявить себя без опасения, что на смену придут 15-летние конкурентки.

Но впереди Олимпийские игры, и пока тоже непонятно, пустят ли туда россиян. А люди ведь живут этим. Они работают, проливая пот и кровь на тренировках ради своей цели, но не по своей вине могут лишиться мечты. Остается набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно», – отметила чемпионка мира.

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