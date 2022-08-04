Бутырская о квотах на ЧМ: «На Россию ополчились все. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно»

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Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская назвала трагедией сокращение российских квот на чемпионат мира.

Ранее стало известно, что на следующем ЧМ за Россию сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.

«Давайте начнем с того, что наших спортсменов изначально несправедливо отстранили практически от всех международных соревнований. Фигуристам же не позволили участвовать в [предыдущем] ЧМ. На Россию ополчились все. Ну и разумеется, после недавнего первенства планеты многие остались довольны, что в отсутствие наших звезд взяли награды, о которых и мечтать не могли.

Мы понимаем, как это все несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем возмутиться, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», – заявила Бутырская.

«Для наших девочек это, конечно, маленькая трагедия. Получается, только одна из них получит возможность принять участие в первенстве планеты. С другой стороны, ввели возрастной ценз, поэтому у них еще будет возможность проявить себя без опасения, что на смену придут 15-летние конкурентки.

Но впереди Олимпийские игры, и пока тоже непонятно, пустят ли туда россиян. А люди ведь живут этим. Они работают, проливая пот и кровь на тренировках ради своей цели, но не по своей вине могут лишиться мечты. Остается набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно», – отметила чемпионка мира.

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