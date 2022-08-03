Татьяна Мишина о потере максимальной квоты на ЧМ: «Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов»

Тренер сборной России Татьяна Мишина высказалась о ситуации с потерей максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию в будущем сезоне.

«Я думаю, что это неправильное решение, несправедливое. Очень обидно.

Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов.

Когда ситуация изменится, мы заново будем добывать квоты, но будет очень трудно. Надо будет быть наголову сильнее, а это не всегда удается», – сказала Мишина.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?