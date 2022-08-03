Бутырская о потере квот на ЧМ: «Остается набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно»

Чемпионка мира высказалась о ситуации с потерей максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию в будущем сезоне.

«Для наших девочек это, конечно, маленькая трагедия. Получается, только одна из них получит возможность принять участие в первенстве планеты.

С другой стороны, ввели возрастной ценз, поэтому у них еще будет возможность проявить себя без опасения, что на смену придут 15-летние конкурентки.

Но впереди Олимпийские игры, и пока тоже непонятно, пустят ли туда россиян. А люди ведь живут этим. Они работают, проливая пот и кровь на тренировках ради своей цели, но не по своей вине могут лишиться мечты.

Остается набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно», — заявила Бутырская.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?