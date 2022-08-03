Косторная об отстранении от международных стартов: «Если заниматься тем, что любишь, то неважно, где это происходит»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Что думаете о том, что нет возможности выступать на международных стартах?

– Сложилась такая ситуация, и с этим сейчас ничего не сделать, поэтому будем выступать там, где это возможно.

А что касается внутренних турниров, то если заниматься тем, что ты любишь, то неважно, где это происходит.

– С учетом всех внешних факторов, успешный следующий сезон для – это какой?

– Успешный сезон для меня – тот, в котором у меня получается все так, как я хочу. А как я хочу – это пока секрет, – сказала Косторная.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?