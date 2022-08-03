Косторная об отстранении от международных стартов: «Если заниматься тем, что любишь, то неважно, где это происходит»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Что думаете о том, что нет возможности выступать на международных стартах?

– Сложилась такая ситуация, и с этим сейчас ничего не сделать, поэтому будем выступать там, где это возможно.

А что касается внутренних турниров, то если заниматься тем, что ты любишь, то неважно, где это происходит.

– С учетом всех внешних факторов, успешный следующий сезон для Алены Косторной – это какой?

– Успешный сезон для меня – тот, в котором у меня получается все так, как я хочу. А как я хочу – это пока секрет, – сказала Косторная. 

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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