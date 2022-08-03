«Было очень приятно принять участие в таком добром деле». Трусова поблагодарила Панарина за приглашение на благотворительный матч

Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила хоккеиста Артемия Панарина за приглашение на благотворительный матч.
«Спасибо Артемию Панарину за проведение благотворительного матча!
Спасибо за приглашение! Мне было очень приятно принять участие в таком добром деле», – написала Трусова.
Все собранные средства будут направлены на помощь Елисею Артамонову. Сообщается, что из-за врачебной ошибки Елисей проходит длительную нейрореабилитацию в институте Гутмана (Барселона, Испания).
Трусова нарасхват после Олимпиады: прыгала в длину, показала фигурный трюк с клюшкой, встретилась с Овечкиным и ждет тур по Китаю