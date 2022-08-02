Трусова о хоккее: «Пробовала играть только с папой и братьями. Буллит специально не тренировала»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем хоккейном опыте.

Ранее спортсменка посетила благотворительный матч фонда Артемия Панарина в Москве. В перерыве игры она исполнила кантилевер с клюшкой и забросила буллит в ворота Ильи Ежова.

– Тренировалась?

– Нет. Пробовала играть только с папой и братьями. Но буллит специально я не тренировала, – сказала Трусова.

Трусова нарасхват после Олимпиады: прыгала в длину, показала фигурный трюк с клюшкой, встретилась с Овечкиным и ждет тур по Китаю