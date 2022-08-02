Слуцкая об олимпийском серебре Трусовой: «Если бы Саша не пошла на риск в короткой программе, то, безусловно, выиграла бы»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о серебре Александры Трусовой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Ситуации были разные, но вы хорошо понимаете эмоции Трусовой и ее разочарование серебром Олимпиады (Слуцкая была второй в Солт-Лейк-Сити-2002 – Sports.ru). Как можно успокоить спортсмена в такой ситуации? Что вы сказали бы ей в тот момент?

– Это жизнь, это спорт. Ситуации правда разные, поэтому не сравнивала бы. Я никак не могла выиграть на том континенте, а Саша допустила грубую ошибку. Мне она очень импонирует, как и вся первая десятка чемпионата России, но у нее было падение в первый день соревнований.

Если бы в наше время ты упал в короткой программе, то улетел бы на 10-12 место и про призы вообще забыл. Даже если бы ты сделал пять оборотов, все равно бы не выиграл. По тем правилам и тому судейству любая помарка могла стоить медали, уже не говоря про падения.

Я думаю, что Трусова это тоже понимает и поэтому ей было обидно. Девчонка рисковая, хотела доказать себе и всему миру, что она может. И Саша действительно очень сильная спортсменка.

Но если бы она не пошла на риск в первый день и чисто откатала программу без ошибок, то заняла бы свое третье или второе место после короткой программы и тогда, безусловно, выиграла бы с тем набором, который у нее был. Но это зловещее падение [с тройного акселя] в короткой программе ее подвело, – сказала Слуцкая.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

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