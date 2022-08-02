Слуцкая на вопрос о том, кто из фигуристок может построить карьеру на ТВ: «Тот, кто образован и может изложить свои мысли. Технику речи поставить можно, а мозги купить нельзя»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, кто из фигуристок мог бы проявить себя на телевидении.

– Вы пример того, как после спорта можно построить карьеру на телевидении и в медиа. Кто из действующих фигуристок в будущем может хорошо смотреться в кадре?

– Тот спортсмен, который образован и может изложить свои мысли. Технику речи поставить можно, а мозги купить нельзя. Должна быть внутренняя харизма. Человек должен понимать, о чем он говорит. Если кто-то из девочек захочет, та же Анечка (Щербакова), Камила (Валиева) и Саша (Трусова), то все упирается в процесс образования.

Я же тоже не с неба упала. Я окончила школу телевидения, институт физкультуры. Сейчас у меня несколько высших образований, хочу еще пойти учиться. Мы занимались по-настоящему, никто нас не жалел. Между тренировками мы носились в институты, сдавали зачеты и сидели на лекциях.

Мне очень приятно слушать Анну Щербакову. Она образованная, воспитанная и сдержанная девушка. Камила Валиева приятная, но для меня она еще юная. Мой сын немного младше ее. Она переходит из девочки в девушку, красиво говорит, эстетичная, очень ласковая, достаточно скромная. Они обе мне очень нравятся.

Саша, наверное, все же в другой отрасли сильна. А Аня и Камила могли бы построить хорошую карьеру, – ответила Слуцкая.