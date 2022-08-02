Слуцкая на вопрос о том, кто из фигуристок может построить карьеру на ТВ: «Тот, кто образован и может изложить свои мысли. Технику речи поставить можно, а мозги купить нельзя»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, кто из фигуристок мог бы проявить себя на телевидении.

– Вы пример того, как после спорта можно построить карьеру на телевидении и в медиа. Кто из действующих фигуристок в будущем может хорошо смотреться в кадре?

– Тот спортсмен, который образован и может изложить свои мысли. Технику речи поставить можно, а мозги купить нельзя. Должна быть внутренняя харизма. Человек должен понимать, о чем он говорит. Если кто-то из девочек захочет, та же Анечка (Щербакова), Камила (Валиева) и Саша (Трусова), то все упирается в процесс образования.

Я же тоже не с неба упала. Я окончила школу телевидения, институт физкультуры. Сейчас у меня несколько высших образований, хочу еще пойти учиться. Мы занимались по-настоящему, никто нас не жалел. Между тренировками мы носились в институты, сдавали зачеты и сидели на лекциях.

Мне очень приятно слушать Анну Щербакову. Она образованная, воспитанная и сдержанная девушка. Камила Валиева приятная, но для меня она еще юная. Мой сын немного младше ее. Она переходит из девочки в девушку, красиво говорит, эстетичная, очень ласковая, достаточно скромная. Они обе мне очень нравятся.

Саша, наверное, все же в другой отрасли сильна. А Аня и Камила могли бы построить хорошую карьеру, – ответила Слуцкая.

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