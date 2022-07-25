Тутберидзе об Акатьевой после травмы: «Она вышла – себя бережет. Я говорю: а что ты себя бережешь? У тебя, слава богу, не сустав, не связка, был порез»

Тренер по фигурному катанию рассказала о восстановлении после пореза ноги.

Тутберидзе пообщалась с , которая посетила сбор фигуристов в Новогорске.

Тутберидзе: Соня Акатьева пока у нас не восстановилась. Пока меня не было, они столкнулись, ногу порезали сильно.

Тарасова: Я знаю, сильно. Есть специальные упражнения.

Тутберидзе: Она уже в форме была, уже прыгала аксель, сальхов, тулуп. И все заново. Крути мочало, начинай все сначала.

Тарасова: Ну то есть травма как таковая зажила?

Тутберидзе: Да, но теперь надо разрабатывать. Она вышла, она себя бережет. Я говорю: подожди, а что ты себя бережешь? У тебя, слава богу, не сустав, не связка, был порез. Все, теперь давай.

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