Тутберидзе об Акатьевой после травмы: «Она вышла – себя бережет. Я говорю: а что ты себя бережешь? У тебя, слава богу, не сустав, не связка, был порез»

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о восстановлении Софьи Акатьевой после пореза ноги. 

Тутберидзе пообщалась с Татьяной Тарасовой, которая посетила сбор фигуристов в Новогорске. 

Тутберидзе: Соня Акатьева пока у нас не восстановилась. Пока меня не было, они столкнулись, ногу порезали сильно.

Тарасова: Я знаю, сильно. Есть специальные упражнения.

Тутберидзе: Она уже в форме была, уже прыгала аксель, сальхов, тулуп. И все заново. Крути мочало, начинай все сначала.

Тарасова: Ну то есть травма как таковая зажила?

Тутберидзе: Да, но теперь надо разрабатывать. Она вышла, она себя бережет. Я говорю: подожди, а что ты себя бережешь? У тебя, слава богу, не сустав, не связка, был порез. Все, теперь давай. 

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