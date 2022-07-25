Тарасова – Глейхенгаузу о новой короткой Валиевой: «Программа будет потрясающая. Когда ты ее делал, у тебя, наверное, прям кишки подходили»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обсудила с и новую короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

Глейхенгауз: Как я испытываю гордость за короткую программу Камилы новую. Когда она ее покажет – мне кажется, там и музыка, и идея. Музыку я могу вам включить – жалко, без Камилы, конечно.

Тарасова: Потрясающая музыка. Просто потрясающая. Никогда не слышала, а я слушаю много.

Тутберидзе: Мне что понравилось... Очень хотелось увести ее от привычного образа в ее подаче. И кажется, что получилось, но при этом очень хорошо.

Тарасова: Очень! Под эту музыку ставить одно наслаждение.

Тутберидзе: Мы поставили уже.

Тарасова: Ну понятно, но все прямо – и туда, и сюда. И высоко, и наполненно.

Тутберидзе: Главное, чтобы она ее собрала, чтобы хватило сил.

Тарасова: И дорожку сделали? Все, да? Здорово! (Глейхенгаузу) Потрясающе, поздравляю. Я очень много слушаю музыки всегда. Специально слушаю. Непонятно для чего уже, но слушаю.

Но я эту музыку не встречала. Если я не встречала, то другие вообще далеки от этого. Потрясающе. И программа наверняка будет потрясающая. И когда ты ее делал, у тебя, наверное, тут прям кишки подходили.

Глейхенгауз: Да, это пока лучший момент лета.

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