Александра Трусова: «Если у меня родится дочка, она, скорее всего, не будет фигуристкой»

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Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ответила на вопросы на фестивале «VK Fest». 

«Если у меня родится дочка, она, скорее всего, не будет фигуристкой.

Буду ли заводить еще собак? Ланочка родила четверых щенят. У меня сейчас шесть. Пока тяжело. Они все разные, развожу их по разным комнатам.

Любимый фильм – «Круэлла», смотрела четыре раза. Любимая книга – «Убийство в Восточном экспрессе».

Любимое блюдо — пельмени, еще люблю сырники (особенно мамины) и десерт панна-котта», – сказала Трусова.

Александра Трусова: «Мои кумиры в фигурном катании – Чен, Ханю, Савченко, Медведева. Всегда ими восхищалась»

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