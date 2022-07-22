Анна Щербакова о NFT-коллекции: «Подумала: почему бы не сделать что-то новое, свое, оригинальное»

рассказала о своей коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT).

– Как вы попали в эту сферу, как вообще вся эта история началась?

– История не совсем длинная. Да, это действительно что-то новое, что-то необычное. Мне предложили такую идею, я подумала: почему бы и нет. Почему бы не попробовать сделать что-то новое, свое, оригинальное.

У меня задача была простая. На данный момент вышла первая коллекция, это максимально связано с моей спортивной карьерой – там мои крупные турниры, победы, значимые для меня выступления. Моя задача была рассказать свои эмоции об этих победах, выступлениях.

Первая коллекция – просто понять, что это такое, попробовать. Посмотрим, может быть, дальше попробуем в этой сфере развиваться.

– А вы можете представителям старшего поколения в двух словах объяснить, что это такое?

– Я тоже вопрос задавала, когда мне предложили это сделать, ха-ха. Лучше обратиться к профессионалам, чтобы объяснили. Не могу сказать, что я профессионал в этой сфере. Пробую что-то новое, как мне объясняли, это будущее.

У нас есть автограф-сессии, суть в том, чтобы получить что-то оригинальное от спортсмена, что-то, сделанное лично для тебя. Наверное, это то же самое, но только в цифровом виде. Что-то, что будет только у тебя, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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