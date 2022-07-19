NFT Щербаковой установили в Китае рекорд продаж для спортиндустрии. Продажи достигли отметки в 1,6 млн юаней

Продажи коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) олимпийской чемпионки установили в Китае рекорд для спортивной индустрии.

Об этом рассказал генеральный директор компании Beijing Global Dynamic Media Линь Цзюнь. По его словам, продажи достигли отметки в 1,6 миллиона юаней (237,5 тысячи долларов)

«Идея разработать коллекцию токенов для Анны исходила от одного из наших партнеров – платформы Geetaverse, принадлежащей крупной промышленной корпорации Geely Holding Group, которая занимается производством автомобилей и телефонов, но также технологией блокчейна.

Они знали, что мы работаем с официальным аккаунтом Анны в «Доуинь» (китайская версия TikTok) и имеем права на коммерческое развитие в Китае, поэтому они обратились к нам и были очень воодушевлены перспективами этого проекта.

Я считаю, что для Анны это была действительно хорошая возможность попробовать себя в развивающейся области невзаимозаменяемых токенов, потому что раньше она никогда не выпускала NFT ни в России, ни в других регионах мира.

Geetaverse является лидером в этой области, поэтому они обратились к нам, и мы очень быстро запустили проект, который получил название Born to Skate.

Первое из выбранных нами фото – где Анне шесть лет, и она в костюме розовой пантеры впервые официально участвует в соревнованиях, она очень милая на этом фото.

Второе фото – ее выступление с произвольной программой «Жар-птица», эта программа очень известна, потому что люди были впечатлены сменой костюма во время номера.

Третье фото – это ее победа на чемпионате мира в сезоне 2021 года. Анна тогда не очень хорошо себя чувствовала, но проявила упорство и, наконец, завоевала свою первую золотую медаль чемпионата мира. Четвертое фото сделано, когда фигуристка в третий раз подряд выиграла чемпионат России, это очень ценно и памятно.

Пятая фотография уникальна – она была сделана специально для этого проекта. На ней фигуристка запечатлена с золотой медалью зимних Олимпийских игр в Пекине в костюме произвольной программы. Фото было сделано в Москве, так как в Пекине такой фотографии не было.

Мы подготовили призы для поклонников, тем, кто покупал набор из четырех фотографий, пятую с золотой олимпийской медалью мы отправляли в качестве бонуса. Так мы решили поблагодарить фанатов Анны за поддержку, которую они ей оказывают.

На самом деле китайские фанаты очень многое знают об Анне, каждый день обращают внимание на то, что она делает, они знают, где Анна бывает, сколько баллов набрала на ЕГЭ, какую новую программу она представила», – сказал Линь Цзюнь.

К каждой фотографии Щербакова записала короткое видео, где рассказывает, что каждое из изображенных событий для нее значит. Также к каждому фото прикреплено послание родителей или сестер Анны со словами поддержки в ее адрес.

В рамках проекта было выпущено по 5 тысяч токенов для каждой из четырех фотографий. Цена одного составляла 79,9 юаня (11,8 доллара).

«В первые 24 часа после запуска сумма продаж токенов достигла почти 1 миллиона юаней, а общий объем продаж достиг 1,6 млн юаней, все 20 тысяч токенов Анны были распроданы.

Тем самым был установлен рекорд по скорости и по сумме продаж в Китае для одного человека из спортивной индустрии.

Это чудо, потому что некоторое время назад весь рынок токенов в Китае был не особо хорош, но Анна может двигаться вперед вопреки тенденциям, расти вопреки тренду на снижение, и это очень хорошо.

Этого достаточно, чтобы показать огромное влияние Анны, она действительно крайне популярна в Китае. В будущем мы также постараемся сделать с ней подобный проект, чтобы удовлетворить потребности ее огромного фанатского сообщества в Китае», – заявил Линь Цзюнь.

«Китайские фанаты называют их «Саньва». В Китае планируется организовать турне с участием Щербаковой, Трусовой и Валиевой