Анна Щербакова: «Очень любила программу «Парфюмер». Сколько сотен тысяч раз я ее прокатала – каждый раз старалась что-то привнести»

Российские фигуристы и в эфире радио ENERGY рассказали, что их вдохновляет.

Кондратюк: Кино, музыка, походы в театр, книги – это все источники вдохновения, откуда можно черпать какие-то мысли, смыслы и закладывать их потом в свои постановки.

Щербакова: Абсолютно из разных моментов можно черпать вдохновение. У меня в первый взрослый сезон была программа под саундтрек к фильму «Парфюмер».

Я, конечно, и книжку прочитала, и фильм посмотрела, и это мне очень помогло окунуться в эту историю, передать это все на льду. Это одна из моих самых любимых программ, очень любила ее катать.

И вот сколько сотен тысяч раз я ее прокатала на тренировках и соревнованиях – с каждым разом я старалась что-то туда привнести.

Сейчас у меня произвольная программа «Мастер и Маргарита». Я также прочитала книжку, совсем недавно сходила на балет в Большой театр. Можно абсолютно из разных мест брать вдохновение, и это помогает тебе на льду передать образ.

– А что больше понравилось, книга или фильм? Я про «Парфюмера».

– Сначала я посмотрела фильм, он очень сильно впечатлил. С книгой более длительный процесс. Фильм я посмотрела – это такое разовое впечатление, которое у меня засело.

А книгу я в течение долгого времени читала и, мне кажется, много мелких деталей оттуда брала. И это помогало каждый день приходить на тренировку и что-то новое добавлять в программу. По-разному они меня впечатлили.