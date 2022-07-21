Татьяна Тарасова: «Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. Сколько можно? Творится настоящий беспредел!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала допустить российских спортсменов к международным стартам.

«Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. Сколько можно? Надеемся, скоро наши ребята смогут выступать на международной арене.

А то сейчас творится настоящий беспредел! Я очень переживаю за них. Сколько можно? Мы очень любим и поддерживаем наших спортсменов. Терпения, ребята», – сказала Тарасова.

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