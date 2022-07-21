Татьяна Тарасова: «Думаю, Забияко проявит себя в тренерском деле. На данный момент не вижу, кто с ней хочет встать в пару из мальчиков»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о будущем в спорте фигуристки Натальи Забияко.

В мае стало известно, что Забияко хочет возобновить спортивную карьеру и выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом. Позднее она отказалась от этой идеи и вернулась в Европу.

«Она взрослый человек, сама определяет, что ей делать, как жить, как себя вести. Нужно время, и думаю, что она проявит себя в тренерском деле.

Я так говорю, поскольку на данный момент не вижу, кто с ней хочет встать в пару из мальчиков. Это должен быть большой, высокий и уже катающийся в парном катании спортсмен», – сказала Тарасова.

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду