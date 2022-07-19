Великова о Забияко: «Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться»

Заслуженный тренер России Людмила Великова высказалась о решении Федерации фигурного катания Канады отозвать запрос на выступление россиянки за канадскую сборную.

«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я, например, в 27 родила дочь. Тоже не хотела уходить. Я считаю, что она не такого высокого уровня спортсменка, чтобы это кого-либо волновало.

Нашу федерацию должно волновать следующее поколение, с которым можно будет на что-то рассчитывать. Нужно помогать молодым ребятам, детям. А что цепляться за этого человека?

Ее пара у меня следа не оставила в воспоминаниях. Конечно, нельзя так говорить, но это не того уровня фигуристка, чтобы опять рваться и кататься. Причем у нее жуткая, тяжелая черепно-мозговая травма была.

Я думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться», — заявила Великова.

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду