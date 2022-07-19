Александр Коган: «Канадская федерация отказалась от запроса по поводу Забияко. Сейчас она – российская фигуристка»

Федерация фигурного катания Канады отозвала запрос по поводу выступлений за страну россиянки .

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко – российская фигуристка», – сказал Коган.

В мае этого года стало известно, что Забияко намерена возобновить карьеру и выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

В России Забияко выступала в паре с Александром Энбертом, они – серебряные призеры Пхенчхана-2018 в команде. Пара завершила карьеру в феврале 2020 года из-за проблем партнера со здоровьем.

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду