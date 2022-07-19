Александр Коган: «Канадская федерация отказалась от запроса по поводу Забияко. Сейчас она – российская фигуристка»

Федерация фигурного катания Канады отозвала запрос по поводу выступлений за страну россиянки Натальи Забияко.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко – российская фигуристка», – сказал Коган.
В мае этого года стало известно, что Забияко намерена возобновить карьеру и выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.
В России Забияко выступала в паре с Александром Энбертом, они – серебряные призеры Пхенчхана-2018 в команде. Пара завершила карьеру в феврале 2020 года из-за проблем партнера со здоровьем.
Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду