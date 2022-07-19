Тарасова о словах Касаткиной и Рублева про возможную смену гражданства: «Я ни в коем случае к этому не призываю, но их понимаю. Им теперь сапожниками стать?»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной о возможной смене гражданства.

«Я ни в коем случае не призываю к смене спортивного гражданства, но если они это сделают ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять.

Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своем деле. Невозможно просто взять и забыть это. Что им теперь, стать сапожниками? Каждый человек решает за себя сам», – сказала Тарасова.

Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»

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