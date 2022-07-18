Яна Рудковская: «История с переходами девочек от Тутберидзе и обратно случилась преждевременно для нашей академии»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о работе тренера Этери Тутберидзе.

«Что касается Тутберидзе, все прошлогодние истории, все мои несогласия с теми или иными ее действиями не отменяют факта, что Этери Георгиевна – не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему. Не признать этот факт было бы лукавством», – отметила Рудковская.

«Вся та история с переходами девочек от Тутберидзе и обратно случилась, считаю, несколько преждевременно для нашей академии. Поэтому и завершилась таким образом. Сейчас, например, у нас четко разграничены группы, с которыми Евгений работает лично. Они так и называются – ЕВ1, ЕВ2 и ЕВ3.

В одной из этих групп девять спортсменов прыгают четверные прыжки и тройные аксели, причем научились они этому у нас в команде. Чем хороша система Тутберидзе: у нее собраны лучшие из лучших, которые стекаются в школу со всей страны и ведут между собой непрерывную борьбу за то, чтобы стать номером один.

У нас такого огромного потока нет. Сейчас на нашей площадке в Горках-10 тренируются 98 детей, из которых в лучшем случае пятую часть можно назвать суперталантливыми. Несмотря на это, с каждым ребенком мы обращаемся максимально заботливо», – сказала продюсер.

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