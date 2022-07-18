Тутберидзе вышла замуж за партнера по шоу Аптера в 1995-м. Они поженились там же, где Дэвис и Смолкин

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вышла замуж за партнера по шоу Николая Аптера в 1995 году.

Об этом говорится в сертификате о браке в архиве округа Кларк (Невада), который обнаружил аккаунт FS Gossips в соцсетях.

Там же указано, что Тутберидзе и Аптер не стали менять фамилии.

Этери и Николай расписались в том же месте в Лас-Вегасе, где и дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин этой весной.

Тутберидзе каталась с Аптером в шоу в 90-х около четырех лет. Николай остался тренировать в США, а Этери переехала в Россию.

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Для миграционной службы США важно, чтобы брак Дэвис и Смолкина был настоящим. Одно из требований – счастливые фото в соцсетях