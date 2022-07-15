Алина Загитова: «У отпуска вдали от дома особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь моментом долгожданного отдыха»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мыслями об отпуске на море.

«Кажется, я так давно была на море, а прошло всего два месяца. Уже хочется вернуться обратно, позагорать на песочке и искупаться в теплой водичке.

Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела. И это так классно.

Расскажите, были ли вы на море в этом году или только планируете?» – написала Загитова.