Алина Загитова: «У отпуска вдали от дома особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь моментом долгожданного отдыха»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мыслями об отпуске на море.

«Кажется, я так давно была на море, а прошло всего два месяца. Уже хочется вернуться обратно, позагорать на песочке и искупаться в теплой водичке.

Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела. И это так классно.

Расскажите, были ли вы на море в этом году или только планируете?» – написала Загитова.

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