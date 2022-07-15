Алена Косторная: «Закончился наш тур «Союз чемпионов». Спасибо Рудковской, Плющенко и всем, кто помогал нам с шоу, спасибо, что пригласили меня»

Чемпионка Европы по фигурному катанию высказалась о завершении тура шоу «Союз чемпионов» .

Финальное шоу прошло вчера в Нижнем Новгороде.

«Закончился наш тур «Союз чемпионов». Спасибо Яне Александровне (Рудковской), Евгению Викторовичу и всем, кто помогал нам с шоу, спасибо, что пригласили меня.

Спасибо большое вам, зрителям, за поддержку, она чувствовалась на протяжении всего тура», – написала Косторная.

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