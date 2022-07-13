Александр Жулин: «Приглашение Трусовой на мастер-классы в Швецию вселяет надежду, что скоро все наладится. Всего на 0,5 процента, но вселяет»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию отреагировал на новость о том, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова проведет мастер-классы в Стокгольме.

Мероприятия пройдут 27 и 28 августа на арене Husby Ishall. Кроме мастер-классов, запланировано выступление фигуристки.

«Приглашение Трусовой на мастер-классы в Швецию вселяет надежду, что скоро все наладится. Всего на 0,5 процента, но вселяет.

В любом случае это хороший знак, что наша замечательная фигуристка поедет в Европу показывать свои грандиозные умения. Сейчас позвали Трусову, потом позовут других наших великих спортсменок или спортсменов.

Возможно, это шаг к примирению. Я буду счастлив, если это так. Потому что этот идиотизм должен рано или поздно прекратиться. Мы всегда со всеми дружили, работали, выступали. А теперь они превратили нашу страну в изгоя. Так быть не должно», – сказал Жулин.

Александра Трусова проведет мастер-классы в Стокгольме