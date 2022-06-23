Александр Жулин: «Карьеру Трусовой можно назвать успешной, другое дело – она очень короткая. Хотелось бы видеть Сашу на льду»

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о карьере Александры Трусовой.

– Сегодня Саше Трусовой исполнилось 18 лет. Если российских спортсменов не вернут на международную арену и Саша закончит карьеру, можно ли назвать ее успешной?

– Безусловно. Во-первых, она вошла в книгу рекордов Гиннесса со своими четверными прыжками. Во-вторых, она все-таки серебряный призер Олимпийских игр. Однозначно, ее карьеру можно назвать успешной, другое дело – она очень короткая. Хотелось бы видеть Сашу на льду.

Если все будет продолжаться в таком духе, и следующий год мы будем лишены международных соревнований, то мотивация, скорее всего, будет падать.

– Может быть, в таком случае ей стоит пойти на смену гражданства?

– Думаю, что не стоит этого делать. Во-первых, мы, в любом случае, русские, и отношение к нам будет негативное, даже если она будет кататься за другую страну. Во-вторых, ей надо будет пропускать год. В-третьих, ее Россия, скорее всего, просто не отпустит. Не думаю, что это спасение.

– У Трусовой нет ни одного титула по взрослым, но у нее гораздо больше поклонников, чем у Щербаковой и Косторной вместе взятых. С чем это связано?

– Вам, журналистам, наверное, виднее. Думаю, связано это с тем, что она – единственный человек на планете Земля, который выехал пять четверных, – сказал Жулин.