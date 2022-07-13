Оксана Грищук: «Перед Сочи-2014 работала с Ильиных и Кацалаповым, помогала им ставить «Лебединое озеро» и короткий танец»

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук рассказала о попытке создать в США академию фигурного катания, а также о работе с российскими танцорами и .

«Все очень даже получилось. У меня была большая группа, которая состояла из интернациональных студентов. Академия была востребована.

Ко мне обращались и фигуристы мирового класса. Например, перед Играми в я по просьбе приезжала и работала с Леной Ильиных с Никитой Кацалаповым. Помогала им ставить олимпийскую программу «Лебединое озеро» и короткий танец – квикстеп.

Ежегодно на лето приезжала сборная Кореи – у них дома растапливали лед, и негде было тренироваться. Мы по 7-8 часов пахали.

Но пришел момент, когда моя дочь стала прогрессировать в теннисе. И я встала перед выбором: дальше работать тренером по фигурному катанию, но при этом не ездить с дочкой Скайлер по турнирам, или уделить все внимание ей. И я выбрала дочь. За все годы я не пропустила ни одного ее матча. Рассталась с тренерской работой, стала ездить с ней по всему миру, потом и тренировать...» – рассказала Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США