Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд завершили спортивную карьеру

Теги сборная Канады сборная Франции Ванесса Джеймс пары Эрик Редфорд Морган Сипре Фигурное катание

Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, выступающие в парном катании, завершили спортивную карьеру. 

Джеймс и Редфорд выступали в паре с весны 2021 года. Пара завоевала бронзу чемпионата мира-2022 в Монпелье. На Олимпийских играх в Пекине фигуристы заняли 12-е место.

Ранее Джеймс выступала за Францию с Морганом Сипре, с которым она выиграла чемпионат Европы 2019 года.

Пара распалась после того, как против Сипре было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. 

Редфорд – двукратный чемпион мира в паре с Меган Дюамель, бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 в личном первенстве и олимпийский чемпион в команде. Также на его счету серебро Игр-2014 в команде. 

Громкие трансферы в фигурном катании – не только в России: Джеймс и Редфорд теперь вместе, бывшая партнерша Эрика против 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные