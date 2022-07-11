Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд завершили спортивную карьеру

Канадские фигуристы и , выступающие в парном катании, завершили спортивную карьеру.

Джеймс и Редфорд выступали в паре с весны 2021 года. Пара завоевала бронзу чемпионата мира-2022 в Монпелье. На Олимпийских играх в Пекине фигуристы заняли 12-е место.

Ранее Джеймс выступала за Францию с , с которым она выиграла чемпионат Европы 2019 года.

Пара распалась после того, как против Сипре было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Редфорд – двукратный чемпион мира в паре с Меган Дюамель, бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 в личном первенстве и олимпийский чемпион в команде. Также на его счету серебро Игр-2014 в команде.

Громкие трансферы в фигурном катании – не только в России: Джеймс и Редфорд теперь вместе, бывшая партнерша Эрика против