«Все такая «дурдомка», да? Человек думает, что мир перед ним, а на деле живет в маленькой коробке». Первый канал показал сюжет о постановке новой программы Коляды

Первый канал показал сюжет о постановке новой произвольной программы российского фигуриста Михаила Коляды.

В новом сезоне спортсмен будет выступать под музыку «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке.

«Мне очень нравится. Все образно, все такая «дурдомка», да?

Это, в общем, символ человека в сумасшедшем доме. Он вообще думает, что мир перед ним, а на самом деле он живет в маленькой коробке.

В этом есть хорошая очень философия», – говорит хореограф Илья Авербух во время работы над программой.

«Вульгарное копирование поз и движений сумасшедшего мы не будем делать. Это очень интеллигентно внутри», – отметил тренер Алексей Мишин.