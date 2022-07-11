«Если украинская федерация решила так, то это их проблемы. Не понимаю, почему они так поступают со своим олимпийским чемпионом». Бутырская о ситуации с Петренко

Олимпийская чемпионка Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с исключением Виктора Петренко из Украинской федерации фигурного катания.

Решение федерации было принято после участия Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Я знаю Витю. Не понимаю, почему сейчас такое отношение к спортсменам. Кому-то дают выступать, а кому-то нет. Если Украинская федерация фигурного катания решила так, то это их проблемы.

Не понимаю, почему они так поступают со своим олимпийским чемпионом, который для них завоевал медали (на счету Петренко бронза Калгари-1988 и золото Альбервилля-1992 – Sports.ru).

Все, что сейчас происходит со спортом, мне непонятно! Политика политикой, но при чем тут спортсмены? Отыгрываться на них, мне кажется, это самое последнее дело!», – сказала Бутырская.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки