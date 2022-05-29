Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва рассказала о предстоящем дебюте в кино.

«Фильм! Фильм! Фильм!» Да, друзья! Я решила попробовать себя в кино. Что из этого выйдет, абсолютно не знаю! И главное, произойдет ли это когда-нибудь? Но всегда придерживаюсь тактики: пока не попробуешь, не поймешь.

Я не училась этому искусству, но проходила курсы актерского мастерства, 24 года посвятила фигурному катанию и откатала два сезона «Ледникового периода». Придется узнать, хватит ли этого багажа знаний и опыта. Но готова пробовать, учиться, падать, спотыкаться и каждый раз улучшать свой навык.

Первые шаги сделаны: портфолио, домашняя визитка и профессиональная визитка, которую мы снимали вчера! Считаю, что нужно как следует жахнуть бутылкой шампанского по кораблю, чтобы у него было прекрасное плавание!», – написала Боброва в соцсетях.