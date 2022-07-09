Футбольный агент Селюк об отстранении российских фигуристов: «Не думаю, что кто-то огорчится. Кто-то получит титул из-за того, что не выступят наши»

Теги сборная России Дмитрий Селюк танцы на льду пары женское катание Фигурное катание

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«Всегда россияне славились в парном катании и танце. С приходом Тутберидзе женское фигурное катание и российские девочки доминируют на международной арене. И поэтому я не думаю, что кто-то будет огорчаться.

Кто-то получит титул, кто-то – за счет того, что не будут выступать наши фигуристки, которые могут завоевать чуть ли не весь пьедестал. Это шанс.

В футболе в период пандемии игроки заболели ковидом, и команда проиграла в ЛЧ – это успех для другой команды. Они же не говорят, что эти заболели. Игра забывается,  результат остается. Через пару лет никто не будет вспоминать, что кто-то выступал или нет. Все вокруг забудется.

Я надеюсь, что все же разум возобладает. Спортсмены отождествляют мир и дружбу между народами. Надеюсь, что их будут не отстранять, а наоборот допускать», – сказал Селюк.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные