Футбольный агент Селюк об отстранении российских фигуристов: «Не думаю, что кто-то огорчится. Кто-то получит титул из-за того, что не выступят наши»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«Всегда россияне славились в парном катании и танце. С приходом Тутберидзе женское фигурное катание и российские девочки доминируют на международной арене. И поэтому я не думаю, что кто-то будет огорчаться.

Кто-то получит титул, кто-то – за счет того, что не будут выступать наши фигуристки, которые могут завоевать чуть ли не весь пьедестал. Это шанс.

В футболе в период пандемии игроки заболели ковидом, и команда проиграла в ЛЧ – это успех для другой команды. Они же не говорят, что эти заболели. Игра забывается, результат остается. Через пару лет никто не будет вспоминать, что кто-то выступал или нет. Все вокруг забудется.

Я надеюсь, что все же разум возобладает. Спортсмены отождествляют мир и дружбу между народами. Надеюсь, что их будут не отстранять, а наоборот допускать», – сказал Селюк.