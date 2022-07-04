Ари Закарян: «У Малинина сумасшедшая, фантастическая крутка. В течение следующих 4-8 лет его имя будет на устах постоянно»

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о прогрессе американского фигуриста Ильи Малинина.

– Ты говорил, что на Олимпиаде в Пекине Илья мог бы выстрелить, потому что он будет главной звездой следующего цикла. В итоге все к этому и идет.

– Шороху навел он очень серьезного сейчас на шоу в Японии. Возле его гостиницы уже стоят огромные очереди людей за автографами, за фото. Он сейчас гремит.

– В чем его уникальность со спортивной точки зрения?

– У него сумасшедшая крутка, совершенно фантастическая. Технически он правильно готовился к этому элементу (четверному акселю), родители у него довольно спортивные, с хорошим прошлым, они его тренируют.

Плюс, как Илья говорил в разных интервью, ему помогал Раф Арутюнян. Это тоже немаловажно.

– Что он за человек? Чем он живет, дышит?

– О, он очень хороший парень! Добрый, спокойный, очень амбициозный. С характером он, с чемпионским причем. Это очень заметно. Любит скейтборд, игры компьютерные – как и любой мальчишка, в принципе.

– Думаешь, сможет он стать популярнее Нэтана Чена?

– Ну, он только в начале пути. У него огромное будущее, это правда, но популярность связана со многими вещами – надо держать спортивную форму, выигрывать соревнования. Не делать ошибок в медиапространстве.

И очень многое зависит от того, с каким тренерским коллективом ты работаешь и какая медиакоманда тебя окружает. Но я думаю, у него колоссальные возможности. На мой взгляд, в течение следующих 4-8 лет его имя будет на устах постоянно, – сказал Закарян.

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?