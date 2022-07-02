Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возвращении Этери Тутберидзе из США.

Сейчас Тутберидзе работает с фигуристами на предсезонном сборе в Новогорске.

«Сначала вы вообще сомневались, что она приедет. Это ее вопрос – успеют или нет [подготовиться к сезону], к чему готовиться, сколько там выступлений будет – это все вопрос тренера.

Я не их тренер, я не каждый день на тренировке», – сказала Тарасова.

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