Олимпийская чемпионка Анна Щербакова передала коньки в музей фигурного катания «Ледяной олимп» на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск».
Об этом рассказал директор музея Андрей Уваров.
«Это было желание Ани, она передала музею свои коньки и очень хотела бы, чтобы другие фигуристы тоже отдавали нам экспонаты.
У нас музей посвящен олимпийским победам фигуристов, сейчас мы поменяли экспозицию – Марк Кондратюк, Степанова и Букин передали нам свои костюмы, Тамара Москвина передала свои аккредитации, значки из Пекина, Алена Косторная не участвовала в Олимпиаде, но тоже передала свое платье в музей.
Важно собрать вещи всех героев последней Олимпиады, их прессинговали, им было очень сложно. Огромное спасибо Ане, что она откликнулась, возможно, за ней подтянутся другие фигуристы сборной», – сказал Уваров.