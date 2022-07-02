Анна Щербакова передала коньки в музей фигурного катания 

Олимпийская чемпионка передала коньки в музей фигурного катания «Ледяной олимп» на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск».

Об этом рассказал директор музея Андрей Уваров.

«Это было желание Ани, она передала музею свои коньки и очень хотела бы, чтобы другие фигуристы тоже отдавали нам экспонаты.

У нас музей посвящен олимпийским победам фигуристов, сейчас мы поменяли экспозицию – , Степанова и Букин передали нам свои костюмы, передала свои аккредитации, значки из Пекина, не участвовала в Олимпиаде, но тоже передала свое платье в музей.

Важно собрать вещи всех героев последней Олимпиады, их прессинговали, им было очень сложно. Огромное спасибо Ане, что она откликнулась, возможно, за ней подтянутся другие фигуристы сборной», – сказал Уваров.