Юдзуру Ханю выступит в следующем сезоне: «Спасибо за вашу постоянную поддержку. Я сделаю все возможное, чтобы достичь еще больших высот»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю выступит в следующем сезоне.

На сайте Федерации фигурного катания Японии в разделе «сезон-2022/23» появился профиль 27-летнего фигуриста.

«Спасибо за вашу постоянную поддержку. Я сделаю все возможное, чтобы достичь еще больших высот и в этом сезоне», – заявил Ханю.

В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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